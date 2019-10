Teotino: “Pedro ha tutto per diventare importante e portare i viola in Europa”

Intervenuto a Radio Sportiva, Gianfranco Teotino ha parlato anche di Fiorentina e, nello specifico, di Pedro:

La Fiorentina? Penso che possa ambire all’Europa, soprattutto se Pedro confermerà di essere quel giocatore di grande qualità e senso del gol per cui è stato preso. La squadra migliorare di gara in gara, acquisendo fiducia in se stessa. Il brasiliano è un ragazzo di talento, con un grande fisico. Ha sempre fatto molto bene col Brasile, sono curioso di vederlo all’opera nel nostro campionato. Ha tutto per diventare un giocatore importante e consentire alla Fiorentina di puntare all’Europa”.