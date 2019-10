Tendi: “Ribery ha preso in mano la Fiorentina con umiltà. Meritava il gol già prima”

L’ex viola Alessio Tendi ha commentato a Lanazione.it la prestazione di Franck Ribery con il Milan: “Gli applausi sono stati il doveroso riconoscimento ad un grande giocatore. Ribery in questi mesi ha preso in mano la Fiorentina con umiltà, si è calato in una realtà tutta nuova e si è messo pure i panni di insegnante. Milano sa riconoscere i campioni anche se raramente applaude gli avversari, un gesto simile vuol dire tanto. Il gol del 3-0 è stato il sigillo ad una prestazione importante: forse meritava sullo 0-0 di segnare al termine della serpentina da cui è nato il rigore. Il gesto tecnico del 3-0 fa parte del suo classico bagaglio”.