Tare nel pre: “Luis Alberto? E’ un trascinatore, ci aspettiamo di più da lui”

Le parole di Tare nel prepartita che chiede di più a uno dei suoi trascinatori, Luis Alberto

Nel prepartita di Lazio-Fiorentina ai microfoni di Dazn il ds della Lazio Igli Tare ha parlato della gara che sta per prendere il via all'Olimpico: "Ritiro? Più che punitivo è stato un ritiro costruttivo. Serviva per fare dei confronti duri e chiari tra squadra e staff, ma stasera sono sicuro che faremo una grande gara e che vinceremo. Alti e bassi? Anche l'anno scorso andò così, abbiamo perso la Champions con le piccole. Alla terza partita in una settimana abbiamo un calo di energie mentali, abbiamo questa pecca e l'unica strada per risolverlo era scontrarci. Può essere un passo per il futuro visto che le aspettative sono tante. Il cambiamento di allenatore non può essere un alibi, sbagliamo l'approccio".