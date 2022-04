Tardelli: “Italiano umile, vola basso. Europa? Atalanta e Roma favorite”

L'ex campione del mondo commenta il periodo della Fiorentina, tra il "calore" di Commisso e le chance di arrivare in Europa

Ai microfoni di Radio Bruno l'ex campione del mondo Marco Tardelli ha parlato del momento e delle chance europee della Fiorentina: "Italiano? Ha dimostrato subito di saperci fare, mi piace. E' un allenatore molto calmo e umile, non vuole dimostrare di essere molto bravo ma lo è. E soprattutto è una persona che vola basso. Castrovilli? E' un ottimo giocatore, crescerà e farà bene. Commisso? Non lo conosco bene certamente il suo è un mondo diverso. Da calabrese è appassionato e caliente, sanguigno come Boniperti che sembrava glaciale ma in realtà non lo era". E sull'Europa aggiunge: "Secondo me chi ha più punti ha più probabilità di arrivarci, in questo momento Roma e Atalanta hanno più possibilità delle altre".