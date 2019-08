Il 29 agosto 1926 nasceva la Fiorentina. Tre anni dopo, il 29 agosto 1929 nasceva nel comune di Civitella in Val di Chiana (AR) Giovanbattista Sennati (detto “Bista”), grande tifoso della Fiorentina fino dai primi anni della sua vita. Anche ieri sera in occasione del suo novantesimo compleanno in compagnia di figli e nipoti, ci ha tenuto a ricordare la sua fede viola!

A Bista i migliori auguri della redazione di Violanews e di tutti i tifosi della Fiorentina