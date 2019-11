Tafferugli di Fiorentina-Atalanta, 28 ultrà bergamaschi denunciati dopo i disordini

Ricordate il travagliato post di Fiorentina-Atalanta di Coppa Italia? Lo scorso 27 febbraio non passarono inosservati alcuni disordini con tanto di scontro fra tifosi prima e dopo la partita finiti co il tentativo di sequestro di un pullman e il ferimento di due agenti. La Digos della questura di Firenze ha disposto la denuncia per 28 – al momento – ultras bergamaschi con l’accusa di possesso di oggetti atti a offendere e travisamento. Per due di essi c’è anche l’istigazione a delinquere. L’indagine ha portato a determinare che da subito gli ultras atalantini avrebbero mostrato segni di marcata e ostentata aggressività.