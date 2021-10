Tacchinardi: “Ma Commisso doveva proprio dire che Vlahovic non rinnova?”

La linea tenuta dalla dirigenza della Fiorentina non riscuote consenso unanime

"Ma Commisso doveva proprio dire un mese fa che Vlahovic non vuole rinnovare? Sapendo che poteva succedere questo? A parte che gli scade tra due anni il contratto, il ragazzo così ora è in un momento di grande pressione. Ora ogni cosa che sbaglia può uscire tutto. La Fiorentina stava andando benissimo, non c'era bisogno di montare questo casino. Doveva aspettare fine anno".