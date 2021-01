Tacchinardi: “Amrabat alla Fiorentina sembra un giocatore normale, al Verona era un fenomeno”

L’ex giocatore Alessio Tacchinardi ha parlato così di Ivan Juric, allenatore del Verona, a TMW Radio:

Lo seguo da quando era a Mantova in Serie C e faceva lo stesso calcio di adesso. E’ allievo di Gasperini, è una persona schietta, sincera. Amrabat lo vedi alla Fiorentina e ti sembra un giocatore normale, ma con il Verona era un fenomeno. Questo fa capire quanto incide un tecnico. Io lo vedrei bene alla Lazio, ma non ancora in una grande big.