TABELLA: ricavi, ecco la top 20 dei club europei. Il distacco con la Fiorentina

Nei giorni scorsi, in sala stampa, il presidente viola Rocco Commisso ha spiegato il divario che c’è fra la Fiorentina e i migliori venti club europei in termini di ricavi. Ecco la tabella che, in cifra, certifica il distacco. La società viola, per cominciare a ridurre il gap, intende dotarsi di uno stadio nuovo oppure di sviluppare il Franchi in modo che possa generare introiti.