Superchi doppio ex: “Hellas avversario difficile. Auguro ai viola l’Europa, Dragowski…”

Intervistato da tuttomercatoweb.com, Franco Superchi, uno degli eroi dello scudetto viola targato 1969, ha parlato in vista della sfida di domenica, che vede coinvolte due sue ex squadre, appunto quella gigliata ed il Verona:

Da calciatore sono stato fortunato, visto che ho giocato in città bellissime come Firenze, Verona e Roma. Ho visto dal vivo la squadra di Juric, non sarà un avversario semplice per la Fiorentina, combatte su ogni pallone. I viola? Una brutta caduta come quella di Cagliari ci può anche stare nell’arco di una stagione, io auguro alla Fiorentina di raggiungere l’Europa anche se sarà difficilissimo quest’anno. Dragowski? E’ più affidabile di Lafont.