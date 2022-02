Sulle ali dell’entusiasmo: Nico Gonzalez guida una Fiorentina d’anima latina

Una furia di emozioni, Nico, sempre al centro del gioco e che mai vedremo uscire dal campo con la maglietta priva di sudore...

Ahh come gioca Gonzalez. Ci perdonerà Maurizio Mosca per il "furto" della citazione, ma il rendimento dell'argentino nelle ultime settimane merita questo apprezzamento. Gli sprazzi del calciatore ammirati soltanto in poche occasioni nella prima parte di stagione (complice anche vari i vari stop, tra cui la lunga positività al Coronavirus), adesso sembrano, infatti, poter diventare una certezza per la Fiorentina. L'argentino nelle ultime uscite è salito in cattedra dimostrando di essere un giocatore di un livello superiore a molti della categoria e lasciando ricredere gli scettici per la cifra sborsata dai viola allo Stoccarda per portarlo a Firenze. Un fulmine che, in tandem con Odriozola, è capace di determinare e creare occasioni a iosa, facendo letteralmente ammattire i propri avversari che spesso e volentieri ricambiano con una serie di calcioni...