Successo viola negli eSports: Giovhy69 primo al mondo nella Weekend Leage di FIFA

Se il calcio vero e proprio è ancora in attesa del via libera per ripartire, quello in modalità virtuale non ha mai smesso di giocarsi. E in particolare nella giornata di ieri la Fiorentina ha registrato un piccolo (ma neppure troppo) successo: il FIFA pro player dei viola, Giovanni “Giovhy69” Salvaggio, ha infatti ottenuto il primo posto al mondo con 2470 punti nella Weekend League. Intervistato dal sito specializzato esportsitalia.com, Giovhy ha descritto il risultato come “una grande soddisfazione” e ha aggiunto che “il supporto del team è stato davvero eccezionale e fondamentale”.