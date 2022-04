Striscione in Curva Fiesole contro il nuovo logo: “ACF è il passato solo per voi”

Nuova critica da parte del tifo organizzato verso la società

"ACF è il passato e il presente, solo per voi non conta niente": nuovo striscione del tifo organizzato, comparso poco prima del calcio d'inizio tra Fiorentina ed Empoli in Curva Fiesole ed indirizzato verso la società. Continua, dunque, la critica da parte della parte più calda dei sostenitori gigliati contro il nuovo logo creato dal club viola e che sostituirà quello attuale a partire dalla prossima stagione. Un simbolo dove, appunto, è scomparso il marchio ACF.