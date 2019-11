Stovini: “Involuzione viola inspiegabile, Montella ha le sue colpe. Ora gli obiettivi potrebbero cambiare”

L’ex difensore della nostra Serie A Lorenzo Stovini è intervenuto a Radio Sportiva ripartendo dalla sconfitta dei viola a Verona e si è soffermato sulla situazione della squadra di Montella. Ecco le sue considerazioni:

La situazione è andata a peggiorare in generale, con il caso Chiesa che non ha aiutato. Non si poteva pretendere tutto e subito con il cambio di proprietà, ma le ultime prestazioni sono proprio brutte. Appare anche strano che ci sia un’involuzione così repentina, le motivazioni dovranno essere trovate dall’allenatore, che pur ha le sue colpe. Le parole su Chiesa? Un errore parlarne ieri sera, dire che mentalmente e fisicamente non sta bene cozza con quanto visto in Nazionale. La prossima gara con il Lecce sarà importante, a Cagliari ci sta di perdere ma se non si riesce a vincere con i salentini in casa gli obiettivi potrebbero cambiare drasticamente. Si parla tanto di un anno di transizione, ma certamente ad oggi l’atteggiamento è sbagliato.

Commisso? Oggi è il suo compleanno, oltre agli auguri doverosi ha saputo riportare un grande entusiasmo. Speriamo che il periodo brutto sia finito, ma ora dovrà risolvere il problema alla radice.