Stovini: “Callejon può determinare più di Chiesa. Quarta rischia di panchinare Pezzella”

Lorenzo Stovini, ex calciatore toscano con la passione per la Fiorentina, è intervenuto su Lady Radio:

“Per salvare il campionato bastava che la Juve non scendesse in campo la sera della partita contro il Napoli; hanno fatto il loro, seguendo le regole, ma hanno mancato l’occasione di dare un segnale importante alla Lega. Alla Fiorentina serve ripartire dopo il mercato, sono arrivati giocatori importanti come Callejon che può essere più decisivo di Chiesa, di cui aspetto le parole con molta curiosità. Sono due anni che non parla…

Con lo Spezia credo che Iachini porterà avanti la sua idea, dopodiché un cambio di atteggiamento sarebbe l’ideale, io andrei su un 4-2-3-1 che sarebbe l’ideale per far rendere al meglio i giocatori in rosa. Con le due punte preferisco sempre Vlahovic, nonostante ciò che è successo a Milano, però va trovata l’identità. Penso che la Fiorentina, messa in campo bene, possa levarsi anche qualche soddisfazione.

Martinez Quarta? Ne ho letto e sentito benissimo, giocando a tre quello candidato a stare fuori mi sembra Pezzella. Devo dire che mi dispiacerebbe. La fascia è sua, se poi non fosse titolare allora giusto darla a Ribery.