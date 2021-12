Stiramento al polpaccio per Italiano: “Altrimenti avrei giocato io oggi…”

Il tecnico viola ha raccontato un curioso retroscena al termine della sua conferenza stampa al Dall'Ara

"Peccato per questo stiramento, avrei giocato io altrimenti...". Piccolo siparietto al termine della conferenza di Vincenzo Italiano con i giornalisti presenti nella sala stampa del Dall'Ara. Il tecnico viola, infatti, ha raccontato di essersi stirato il polpaccio ieri nella rifinitura pre-Bologna. Ed in effetti l'allenatore zoppica vistosamente. Nonostante il problemino fisico, l'umore è comunque alle stelle e la battuta pronta all'uso. Ora testa alla Salernitana, per continuare a scalare la classifica.