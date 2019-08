Stasera torna la Serie A. Ecco come seguire Fiorentina-Napoli

Questa sera (alle ore 20:45) la Fiorentina affronterà il Napoli nell’esordio stagionale in Serie A. Per seguire il match contro la compagine di De Laurentiis, visitate ViolaNews.com dove potrete leggere in tempo reale la diretta testuale della partita e seguire il post-partita curato dai nostri due inviati, Alessandro Bracali e Alessandro Guetta. La radiocronaca dell’incontro, invece, verrà trasmessa da Radio Bruno Toscana. La diretta televisiva del match verrà trasmessa su Sky Sport.