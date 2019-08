Stasera Fiorentina in campo: ecco come seguire il match contro il Monza

Questa sera (alle ore 18:15) la Fiorentina affronterà il Monza in una sfida valida per il terzo turno di Coppa Italia. Per seguire il match contro la compagine di Berlusconi, visitate ViolaNews.com, dove potrete leggere in tempo reale la diretta testuale della partita e seguire il post-partita curato dai nostri tre inviati. La radiocronaca dell’incontro, invece, verrà trasmessa da Radio Bruno Toscana. La diretta televisiva del match verrà trasmessa su Rai Sport.

CLICCA SUL LINK PER SEGUIRE I RISULTATI E LE CLASSIFICHE AGGIORNATE DEI PIU’ IMPORTANTI CAMPIONATI CONTINENTALI