Stasera Fiorentina in campo: ecco come seguire il match contro il Galatasaray

Questa sera (alle ore 21) la Fiorentina affronterà in amichevole il Galatasaray dell’ex tecnico gigliato Fatih Terim. Per seguire il match contro la compagine turca, visitate ViolaNews.com, dove potrete leggere in tempo reale la diretta testuale della partita e seguire il post-partita curato dai nostri tre inviati. La radiocronaca dell’incontro, invece, verrà trasmessa da Radio Bruno Toscana. Non è ancora certa, invece, la diretta streaming sul sito ufficiale del club viola, Violachannel.tv.

