Stasera dirige La Penna. Una scelta azzardata?

Scelta a dir poco discutibile quella del designatore Nicola Rizzoli di affidare la direzione arbitrale di Fiorentina-Inter a Federico La Penna. Dopo aver diretto la Fiorentina a Torino contro la Juventus è stato fermato per 5 turni dopo alcune decisioni molto discutibili: dall’espulsione di Cuadrado avvenuta solo dopo il consulto con il Var, al mancato doppio giallo a Borja Valero ed infine, secondo la Juventus i mancati rigori assegnati ai bianconeri.

La Penna è stato riproposto domenica scorsa a Napoli in Napoli-Parma e viene adesso designato in doppietta a Firenze. A mio modo di vedere è una scelta che farà discutere sia in un modo che in un’altro, troppo fresco ancora e forse anche psicologicamente troppo azzardato il ritorno ad arbitrare la Fiorentina.

Visto anche il momento particolare del campionato con l’Inter che ha avuto direzioni di gara discutibili, sarebbe stato preferibile un altro arbitro di maggiore personalità, riproporre invece il fischietto romano mi pare veramente un voler andare a cercare le polemiche. Ritengo che Federico La Penna sia sicuramente un giovane tra i più promettenti della griglia di Rizzoli e in un altro momento sarebbe stato giusto affidargli una gara del genere, ma con un precedente cosi fresco potrebbe essere un autogol.