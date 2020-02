L’obiettivo è raggiungere quota 35.000 spettatori contro l’Atalanta. Come scrive Il Corriere dello Sport, ad oggi sono 32.000 i tagliandi che sono stati venduti per la gara di domani pomeriggio, abbonamenti compresi. Resta un altro step da fare per raggiungere la cifra superiore ma c’è tempo ancora oggi e domani per assicurarsi un biglietto e assistere alla sfida.