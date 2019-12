Stadio, Nardella: “Sono più ottimista di ieri”

Presente a Sesto Fiorentino all’inaugurazione del ponte sull’A1 della Mezzana Perfetti-Ricasoli, il sindaco di Firenze e della Città Metropolitana, Dario Nardella, ha parlato ai media presenti anche della perizia dell’area Mercafir:

Quanto è costata la perizia? Sono aspetti tecnici, francamente non lo so. La perizia è stata fatta dalla commissione tecnica del Comune che per regolamento e legge è incaricata di fare tutte le stime il patrimonio immobiliare pubblico. Abbiamo affidato la perizia a un soggetto terzo, la società Praxi, la stessa ha fatto la stima dei terreni su cui è nato lo stadio della Juventus, ma con una differenza: a Torino il Comune non ha venduto l’area, ma ceduto il diritto di superficie per 99 anni. Noi vendiamo l’area per avere il controllo totale. L’area della Mercafir non è di Nardella, ma dei fiorentini. Le stime vanno fatte su presupposti legali molto precisi, stiamo parlando di beni pubblici. Oggi sono molto più ottimista di ieri.