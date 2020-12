Stadio Franchi, il caso sul New York Times: “Si infuriano i tifosi della conservazione”

La vicenda dello stadio Franchi trova spazio anche sul New York Times, celebre quotidiano statunitense. “Le minacce ad uno degli stadi italiani di riferimento fa arrabbiare i conservazionisti” è il titolo scelto. Nel lungo articolo di analisi della situazione vengono ripercorse le ambizioni di Rocco Commisso sull’impianto e le reazioni che hanno scatenato. Da quando infatti il patron viola ha deciso di mettere mano alla struttura, sono nati comitati e gruppi in difesa del Franchi. Scorrendo si leggono le opinioni di Elisabetta Margiotta Nervi, segretario generale dell’associazione Pier Luigi Nervi Project e quella dell’architetto Thomas Leslie, promotore della petizione contro gli interventi sullo stadio. Quest’ultimo ha spiegato che molti stadi del mondi sono ispirati proprio alla struttura disegnata dal Nervi per Firenze.