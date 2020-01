Stadio, Commisso rivaluta il restyling del Franchi: copertura, curve interne e un albergo

Repubblica in edicola oggi fa il punto sulla vicenda stadio. Adesso è tornata d’attualità la soluzione restyling del Franchi: Commisso ha incontrato la soprintendenza, presto sarà tutto più chiaro. La Fiorentina potrebbe coprire lo stadio, costruire nuove curve all’interno di quello esistenti e ricavare lì delle aree commerciali. Inoltre, questa è la novità, il presidente vorrebbe un albergo accanto allo stadio. Proprio com’è il nuovo impianto di Tirana restaurato dall’architetto Casamonti. L’area Mercafir sembra non convincere, soprattutto per le tempistiche relative allo spostamento del mercato ortofrutticolo.