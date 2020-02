Stadio alla Mercafir, Nardella: “Ognuno si assuma responsabilità, c’è un bando e mi attengo alle leggi”

«Ognuno si assumerà le proprie responsabilità». Il sindaco Dario Nardella, alle domande sulla questione stadio nel corso di una intervista su Rtv38, ribadisce la posizione di Palazzo Vecchio sull’operazione nuovo stadio e cittadella viola alla Mercafir. Ed è sempre la stessa: secondo Nardella il Comune ha fatto quanto doveva, ora tocca agli altri, cioè alla Fiorentina, decidere cosa fare. «C’è un bando pubblico — ripete per l’ennesima volta Nardella — Qualunque cosa io dicessi che potesse in alcun modo condizionare l’esito del bando pubblico sarebbe ovviamente molto sbagliata. Vedo che tanti colleghi si pronunciano sulla gara pubblica, ognuno si assumerà le responsabilità di quello che dice, degli effetti di quello che dice». Insomma, il percorso è tracciato e fino all’8 aprile, e forse anche dopo, nulla può cambiare di quanto contestato dalla società di Rocco Commisso: valore dei terreni, delle opere compensative, degli obblighi di bonifica ed altro prima di intervenire. «Io mi attengo alle leggi — ha concluso Nardella — c’è una procedura pubblica per vendere un’area, ho rispettato i tempi e gli impegni presi». E questo secondo Nardella riguarda norme urbanistiche, infrastrutture, procedure.