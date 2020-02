Stadio alla Mercafir, la strategia di Commisso è l’offerta condizionata: lo scenario

Repubblica Firenze fa il punto sul tema stadio alla Mercafir. Secondo il quotidiano la Fiorentina dovrebbe partecipare al bando del comune per realizzare il nuovo impianto nell’attuale area dei mercati, ma in termini diversi. La strada si chiama offerta condizionata, ovvero partecipare ma ad una cifra minore rispetto a quella fissata come base d’asta. In sostanza il privato pone condizioni nuove che il pubblico può accettare o respingere. Commisso potrebbe o offrire meno soldi rispetto ai 22 milioni stimati dalla perizia, in alternativa potrebbe chiedere una compartecipazione sulle opere accessorie e le bonifiche. E anche sui tempi potrebbe chiedere clausole risarcitorie se i tempi previsti dal sindaco Dario Nardella non dovessero essere rispettati. Il 7 aprile si saprà come finirà la vicenda.