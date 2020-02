Stadio alla Mercafir, il comune di Firenze ha pubblicato il bando: base 22 milioni, info e dettagli

approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2020/C/00003 del 27 gennaio 2020

L’offerta segreta, redatta in carta legale, in plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 7 aprile 2020 a mezzo di consegna diretta al Comune di Firenze, Archivio generale – Palazzo Vecchio, Piazza Signoria che rilascerà apposita ricevuta comprovante il giorno e l’ora dell’avvenuta consegna. Sul plico dovrà essere chiaramente indicato il mittente e il lotto cui si riferisce, del quale sarà apposta espressa indicazione nella ricevuta di cui sopra.

La consegna a mezzo posta raccomandata A.R., a rischio del mittente, sarà accettata solo se i plichi, predisposti nel modo sopra descritto, perverranno al Comune di Firenze, Archivio generale – Palazzo Vecchio, Piazza Signoria entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 7 aprile 2020. Per le offerte inviate per posta o a mezzo di terze persone che non siano pervenute o siano pervenute in ritardo, non sono ammessi reclami.

L’asta sarà valida anche in presenza di una sola offerta valida.

Le offerte, che hanno natura di proposta irrevocabile, per essere valide dovranno essere di importo pari o superiore al prezzo di base d’asta.

Il plico, oltre alla busta contenente l’offerta economica, dovrà contenere la documentazione indicata nelle condizioni generali allegate e la dimostrazione dell’avvenuta costituzione del deposito cauzionale dell’importo indicato.

Con apposito provvedimento il responsabile del procedimento di asta provvederà a svincolare i depositi cauzionali costituiti dai presentatori di offerte diversi dal soggetto aggiudicatario.

L’aggiudicazione è da intendersi definitiva ad unico incanto.

Il pagamento del prezzo dovrà essere effettuato in unica soluzione al momento del rogito, che dovrà avvenire entro venti mesi dal giorno dell’aggiudicazione provvisoria. All’acquirente faranno carico tutte le spese relative e consequenziali all’atto stesso, comprese le spese e le imposte ai sensi di legge e quelle relative all’atto di trasferimento.