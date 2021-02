La consigliera regionale del Partito Democratico, Cristina Giachi, è intervenuta al “Pentasport” di Radio Bruno Toscana:

Mi piacerebbe continuare ad andare a vedere la Fiorentina in un Franchi ristrutturato. La determinazione del sindaco Nardella è importante, Firenz edeve essere soddisfatta perché sarà un investimento importante. Dobbiamo chiederci cosa succederebbe senza questo investimento. Poi la Fiorentina farà la sue scelte. Una volta avviato il restyling, si potrà trovare la funzionalità della struttura modernizzata nel caso in cui la Fiorentina non giocasse più al Franchi. L’opzione Campi Bisenzio? Consumare suolo per erigere una struttura quando ce n’è un’altra (il Franchi, ndr) rappresenta un’operazione non economica. Dobbiamo consumare il suolo in modo intelligente, usando razionalmente le risorse.