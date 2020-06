Squalifiche – Con la Lazio, Fiorentina senza Chiesa e Caceres

Non ci saranno né Federico Chiesa, né Martin Caceres: sabato all’Olimpico contro la Lazio, la Fiorentina dovrà fare a meno per squalifica di due titolari. L’uruguaiano è apparso fuori forma e ha rimediato un doppio giallo (prima il fallo da rigore, poi un’entrata fuori tempo a metà campo) che ha costretto i viola a giocare in 10 per gli ultimi 20 minuti. L’esterno invece nel finale spende un fallo e viene punito col cartellino da La Penna: anche lui salterà la trasferta di Roma