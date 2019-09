Nella domenica di sosta dal campionato si tracciano i primi bilanci della Serie A dopo due giornate. Certamente presto, lo sa anche Sport Mediaset, che però si è divertita sul suo portale a stilare la formazione dei bocciati nei primi 180′. Fra coloro che finiscono dietro la lavagna c’è anche un giocatore viola, ma stupisce che ben tre siano della Juve, prossimo avversario della Fiorentina.

Figurano nel 3-5-2 scelto: Meret (anche per l’errore con i viola), Murillo della Samp, De Ligt della Juve, Koulibaly del Napoli, Lirola della Fiorentina (che doveva aiutare la fascia destra ma fin qui è apparso in affanno), Emre Can ancora della Juve, Barella dell’Inter, Pastore della Roma, Sema dell’Udinese, Dybala ancora dei bianconeri e Piatek del Milan. In panchina Eusebio Di Francesco.