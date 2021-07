Sponsorizzazioni, Fiorentina insidiata dall’Inter. Ma resta seconda in Serie A

Dietro la Juve c'è la Fiorentina è sul podio delle sponsorizzazioni in Serie A, davanti a big del calibro di Inter, Milan e Roma. I nerazzurri incalzano e superano il Sassuolo, ma restano dietro

La Fiorentina è la seconda squadra in Italia per proventi da sponsorizzazioni. Come riporta Calcio&Finanza, l'Inter non riesce a scalzare dal secondo gradino del podio proprio la squadra viola. Sulle maglie nerazzurre ci sarà una rivoluzione copernicana, con la piattaforma Socios.com - che sfrutta la tecnologia blockchain per fornire alle principali organizzazioni sportive del mondo gli strumenti per coinvolgere con e monetizzare i loro fan globali, attraverso i cosiddetti Fan Token - che prenderà il posto di Pirelli e frutterà 20 milioni a stagione.