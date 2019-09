Sponsor viola regala 50 biglietti per Fiorentina-Juventus. Le info

Prima Assicurazioni, la tech company che opera come agenzia assicurativa specializzata in polizze auto, moto e furgoni, ha di recente scelto di supportare l’ACF Fiorentina in qualità di Principal Partner e Back-Shirt sponsor. Prima ha altresì deciso di condividere questa passione per il calcio con i propri clienti, mettendo loro a disposizione 50 biglietti in tribuna per ogni partita giocata in casa dalla Fiorentina.

A partire dal 6 settembre, per ogni partita in casa, Prima Assicurazioni mette in palio 50 biglietti per assistere dalla tribuna allo spettacolo che “La Viola” offrirà allo stadio Artemio Franchi di Firenze e, per i più fortunati, anche la possibilità di seguire il riscaldamento prepartita a bordocampo. Per candidarsi a ricevere i biglietti, assegnati tramite estrazione, ai clienti di Prima.it basterà cliccare il tasto “Partecipa” della mail che verrà inviata da Prima otto giorni prima di ciascuna partita. A dare il via il concorso, il tanto atteso incontro tra la Fiorentina e la Vecchia Signora.