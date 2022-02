Spezia-Fiorentina, la scheda dell’arbitro Marchetti

Ecco chi è il giovane fischietto che dirigerà questa sera Spezia-Fiorentina

Sarà Matteo Marchetti a dirigere la gara tra Spezia e Fiorentina. Marchetti fa parte della sezione di di Ostia lido ed è alla sua 7 gara in serie A . La scelta da parte del designatore è per dare spazio ad un giovane arbitri al secondo anno che è molto considerato nell’ambiente .

Ormai il designatore Rocchi ci ha abituato in questa stagione a veder dirigere giovani di belle speranze e alcuni anche con ottime possibilità di fare un percorso importante .Tornando al fischietto di Ostia è sicuramente un giovane interessante che sta attraversando un buon momento di forma e per questo è stato deciso per lui di alzare l’asticella di difficoltà con una partita come questa. Arbitro molto preciso , fiscale nel rispettare il regolamento, tra le altre cose ha il cartellino facile. Nelle quattro gare dirette in questa stagione nella massima serie ha estratto ben 19 volte il cartellino giallo.