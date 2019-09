Con oltre 40mila spettatori, Fiorentina-Juventus è stata una delle gare più seguite dell’ultimo turno di Serie A. I tifosi viola si confermano tra i più appassionati e anche il dato sugli abbonamenti parla chiaro (leggi in basso). Un dato migliore del Franchi in questa terza giornata si è registrato solamente a San Siro per Inter-Udinese. IL REPORT COMPLETO