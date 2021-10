Speranza Nico: Italiano incrocia le dita

Flebile speranza per Italiano. Se il tampone di oggi pomeriggio risulterà negativo Nico Gonzalez sarà convocabile per la Spezia

Come riportato dal Pentasport, oggi la Fiorentina tornerà in campo per allenarsi in vista dello Spezia. Oltre agli infortunati, sarà assente anche Nico Gonzalez alle prese con il COVID. Nonostante ciò, esiste una flebile fiamma di speranza per vedere l'argentino in campo domenica contro l'ex squadra di Italiano. Se il tampone di oggi sarà negativo allora Nico potrà essere convocabile. Non sarà facile, a mali estremi si punta a recuperare l'esterno in vista della Juventus.