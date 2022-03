Spalluto: “Tornare in viola un obiettivo, mi vedrei bene nel calcio di Italiano

Le parole dell'attaccante in prestito al Gubbio

Radio Bruno ha trasmesso un'intervista con Samuele Spalluto, bomber in prestito dalla Fiorentina al Gubbio:

Quest'anno 10 reti in 24 partite: è la stagione migliore?

Sì, è la prima stagione tra i grandi quindi valgono doppio, ma sono ancora pochi, guardiamo avanti. All'inizio giocavo poco, poi il mr mi ha chiamato in causa e io spero di averla ripagata al meglio.

No, penso a me stesso, lui è un gran giocatore ma non faccio molto caso a certi accostamenti