Spalluto inserito nella classifica dei migliori marcatori italiani under-23

Spalluto, giovane talento della Fiorentina, è stato uno dei migliori attaccanti italiani under-23 in questo 2021

La Gazzetta dello Sport, sul proprio profilo Instagram, ha riportato la classifica dei migliori attaccanti italiani under-23 del 2021. Tra i 10 nomi riportati c'è anche quello di Samuele Spalluto, giovane talento della Fiorentina in prestito al Gubbio. Per lui sono 11 i gol segnati nel 2021. In classifica anche Scamacca(12) e Lucca (15), nomi accostati spesso al club viola. Ecco la classifica: