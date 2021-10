Spalluto entra e segna: “Contento per il primo gol nei prof. Mi ispiro a Vlahovic”

L'attaccante classe 2001 è in prestito al Gubbio in Serie C

"Punto sempre a migliorare in allenamento, spingo per mettere in difficoltà il mister e forte per farmi trovare quando vengo chiamato in causa. Sono molto contento per il gol, è il primo nei prof, ma soprattutto per aver aiutato la squadra", ha raccontato Spalluto nel post partita, aggiungendo poi: "Società, città e squadra mi hanno convinto fin da subito, per me è un onore essere qui e poter dare il mio contributo. Mi ispiro a Vlahovic, è un mio ex compagno di squadra e a volte ci sentiamo, c'è solo da imparare da lui".