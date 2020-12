Spagna ’82, l’arbitro di Italia-Brasile: “Sbagliai ad annullare il gol di Antognoni”

L’ex arbitro israeliano Abraham Klein ha ricordato Paolo Rossi a Repubblica ed è tornato su Italia-Brasile 3-2, partita dei mondiali del 1982, giocata al Sarriá di Barcellona in cui annullò un gol ad Antognoni:

Ero in ansia per mio figlio Amit, combatteva al fronte nella guerra del Libano: chiesi di essere escluso dalle prime designazioni finché non avessi avuto sue notizie. Finalmente fui scelto per la terza partita del girone, quella decisiva: ci aspettavamo tutti fosse Argentina- Brasile, invece spuntò l’Italia. Pensavo: che fregatura, sarà senza storia. Invece fu “la” storia”. In Brasile la chiamano ancora “tragedia”. Avevano Socrates, Zico, Falcao. Ma l’Italia aveva Paolo Rossi. E giocò la partita perfetta. Il 4-2 annullato ad Antognoni? Non avrei dovuto, mi fidai del guardalinee. Però quella parata di Zoff sulla linea… Ho visto bene, no?