Spadafora: “Il campionato riparte, speriamo di finire la Coppa Italia tra il 13 ed il 20 giugno”

Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, ha parlato al termine dell’incontro di oggi a Sportitalia:

Alla luce di tutte le considerazioni possiamo dire che riprende il 20 giugno. Mi sono confrontato con il presidente del Consiglio Conte che ha espresso compiacimento per la soluzione unitaria che abbiamo trovato insieme. Ho anche un altro auspicio: mi auguro anche che si possa dare un segnale positiva a tutto il paese utilizzando la settimana dal 13 al 20 per terminare la Coppa Italia, che avevamo lasciato in sospeso