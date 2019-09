Soucek: “La Fiorentina è stata una possibilità reale, ma ho deciso di rimanere allo Slavia”

Tomas Soucek, capitano e giocatore più rappresentativo dello Slavia Praga, obbiettivo di lungo corso della Fiorentina, ha parlato a Tuttomercatoweb dei passati accostamenti alla squadra viola:

“Ogni interesse che arriva per me fa piacere. La Fiorentina è stata realmente una delle opzioni che avevo, ma insieme al club abbiamo scelto di proseguire insieme e non ho assolutamente rimpianti per questa decisione. Alle spalle abbiamo una stagione fantastica, con tre trofei vinti e i quarti di finale di EuropaLeague raggiunti. E ora abbiamo una gara di Champions League contro l’Inter da giocare a San Siro. Cosa potrei chiedere di più…”