Sottil: “Voglio mettere in difficoltà il mister”

Subito dopo la fine della partita è Riccardo Sottil a parlare ai microfoni di Violachannel. Ecco le sue parole:

Diciamo che è stata una serata bellissima, finalmente ho trovato il gol davanti al mio pubblico, grande prestazione e ottima prestazione di squadra. Dobbiamo continuare così e non molare di un centimetro. Abbiamo fatto begli allenamenti che sono fondamentali per un giocatore. Voglio restare qui e mettere in difficoltà il mister. L’esultanza? C’erano i miei nonni e ho dedicato a loro il mio gol.