Sottil sr: “Riccardo deve farsi trovare pronto. Montella? I giocatori lo hanno seguito”

Andrea Sottil, ex difensore viola e oggi allenatore, a Radio Sportiva ha parlato anche del figlio Riccardo che gioca nella Fiorentina:

I viola hanno cambiato tanto in estate, era normale che ci volesse tempo. La squadra giocava bene senza vincere, poi sono arrivati equilibrio e certezza per l’assetto giusto. Bravo Montella e i giocatori a seguirlo. Riccardo? Per lui in viola un’esperienza importante perché ha saputo trovare il favore di Montella. Dovrà farsi trovare pronto in ogni occasione. Sperando che Chiesa non abbia niente di grave.