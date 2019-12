Sottil sr: “Delusione del momento, si è pentito e scusato subito. Ama la Fiorentina, voleva sfruttare l’occasione”

Andrea Sottil, ex viola e padre di Riccardo, è intervenuto a Radio Bruno nel corso di A Pranzo col Pentasport:

Sostituzione Riccardo? Non entro nel merito delle scelte tecniche, conosco bene Montella ed è giusto che non entri nel merito. Episodi come quello di ieri sera ce ne sono sempre stati. Parlo da padre, Riccardo è cresciuto con sani principi ed educazione. Penso che lo abbia dimostrato nei cinque anni che ha vissuto in viola, adora la maglia viola che sente addosso. C’ho parlato ieri, si è subito pentito del suo giusto. Le cose che non tornano si affrontano all’indomani. Il suo è stato un gesto di delusione momentanea, aspettava di tornare titolare da tanto e voleva dare il suo contributo per avere ancora spazio. In quel preciso momento, lo dico io che lo conosco bene, si è sentito mancare il terreno sotto i piedi. Stava bene fisicamente, negli ultimi dieci giorni non era al top. Era entusiasta di giocare, credo che si possa capire la delusione di un ragazzo di venti anni. Montella dice che ha voluto emulare Ribery? Riccardo sa ragionare con la sua testa, ha stima di Ribery e allenarsi con lui è una fortuna. Quando gioca partendo da sinistra riesce ad esprimere le sue migliori qualità. Concludo: preferisco i giocatori che si arrabbiano a quelli che non hanno una minima reazione quando vengono sostituiti.