Sottil: “Senza tifosi il calcio perde l’emozione. Ma prima c’è la salute”

Intervenuto in diretta sulla sua pagina Instagram, Riccardo Sottil ha parlato delle sue giornate senza calcio e ha lanciato il suo auspicio per la ripresa dell’attività agonistica: “Non sappiamo quando potremo riprendere a giocare, perché è un momento delicato e il calcio passa in secondo piano rispetto alla salute. Quando riapriranno le porte allo sadio ci sarà un grande entusiasmo, per ora dobbiamo continuare a reagire bene a questa brutta emergenza. Porte chiuse? Fino a Natale c’è questo rischio, soprattutto con tante persone che affollano gli stadi. Senza tifosi il calcio perde le emozioni che ti dà la gente e il calore che sono tutto per un calciatore, speriamo che si trovi un vaccino e che tutto tornerà alla normalità. La mia giornata tipo? Cerco di darmi degli orari, la mattina mi alleno per un’ora e mezzo e alcune volte anche al pomeriggio. Il professore ci ha dato delle schede dove c’è spiegato il da farsi”.