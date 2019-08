“Sottil porta in dote una diversità che in Serie A è cosa preziosa. Castrovilli è formato”

Nel nuovo corso della Fiorentina – scrive il giornalista Furio Zara su Calciomercato.com – hanno brillato Gaetano Castrovilli (22 anni) e il figlio d’arte Riccardo Sottil (21 anni, suo padre Andrea ha frequentato la serie A da difensore per un decennio). Castrovilli è un interno già formato, il biennio in B con la Cremonese ha contribuito a valorizzarlo: è un centrocampista brevilineo, di grande dinamismo e buone letture tattiche (soprattutto nei ripiegamenti difensivi). Sottil invece è reduce da sei mesi a Pescara, ha debuttato l’anno scorso con Pioli e ora è pronto a conquistare Montella: è un esterno elettrico, tutto scatti e finte. Porta in dote una diversità che in Serie A è cosa preziosa.