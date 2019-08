Dopo una buonissima parentesi al Pescara in B, Riccardo Sottil è diviso tra il ritorno in Abruzzo da protagonista e la nuova chance a Firenze da comprimario. Il Centro, quotidiano abruzzese, scrive che la trattativa, già a buon punto, si è arenata, e Sottil adesso è in odor di permanenza. Per tutta risposta, il Pescara si è tutelato puntando l’ex Crotone Stoian, di ritorno dalla Romania.