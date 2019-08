C’è anche Riccardo Sottil nella top-5 dei volti nuovi della prima giornata di campionato stilata da La Gazzetta dello Sport. Un altro figlio d’arte – si legge – poiché suo papà Andrea è stato un difensore centrale di lungo corso ed è un allenatore in attesa di panchina. Riccardo Sottil ha debuttato in Serie A un anno fa, poi la Fiorentina lo ha girato in prestito al Pescara in Serie B. Riccardo è ritornato alla base e Montella in Fiorentina-Napoli 3-4 lo ha schierato titolare. Voto Gazzetta 7. Questa la motivazione: «Aspetti Chiesa ed è invece Riccardino a dare vivacità all’azione della Fiorentina: rapido a spostare la palla e anche fisico». Insieme a Sottil, anche Tomiyasu del Bologna, Becao dell’Udinese, Bisoli del Brescia e Falco del Lecce.