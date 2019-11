Sospiro di sollievo, Ribery ok per Verona. Smaltito l’attacco febbrile

Sono buone le notizie che arrivano dal Centro Sportivo per quanto riguarda Franck Ribery: come riferisce Radio Bruno, dopo aver saltato entrambe le sessioni di allenamento di ieri, oggi il francese si è presentato regolarmente e ha svolto la seduta insieme ai compagni. Smaltito dunque l’attacco febbrile che aveva colpito il n° 7 che sarà regolarmente in campo a Verona dopo aver esaurito le tre giornate di squalifica.