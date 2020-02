SOS centrocampo, solo Castrovilli dà segni di vita. Per il resto è buio pesto

Il calcio ha molte regole non scritte. Una di queste recita, più o meno, così: quasi sempre è a centrocampo che si decidono le sorti di una partita. Più quantità e, soprattutto, qualità hai, più hai chance di vincere.

Inutile girarci intorno: contro l’Atalanta la Fiorentina ha perso per colpa anche della mediana. Premesse: il discorso non vale per Castrovilli, autore di un’altra, ottima prestazione nonostante la condizione fisica non ottimale. Dispiace scriverlo, ma Gaetano è l’unico della metà campo in grado di inventare qualcosa. Il ragazzo ha personalità da vendere, oltre che una tecnica sopraffina. Tra l’altro è stato il giocatore viola ad aver percorso più chilometri: 10.852 (fonte: Lega Serie A).

Per il resto buio totale. Benassi è bravo ad inserirsi nell’area avversaria, ha il gol nel dna, ma se non segna è invisibile. Il palleggio non è nelle sue corde e anche in fase difensiva il suo contributo, se non è pari a zero, poco ci manca. E che dire di Pulgar? Secondo gli addetti ai lavori gioca nel suo ruolo naturale, regista davanti alla difesa. Peccato, però, che nella costruzione della manovra sia quasi impalpabile. Anzi: ieri, in fase di contenimento, si è fatto trovare fuori posizione nell’incursione di Malinovskyi che ha portato al gol del 2-1.

Abbiamo spulciato un po’ di numeri sul sito della Lega Serie A: il possesso della Fiorentina è stato del 36% (20’19”), del 64% (36’02”) quello dell’Atalanta. Per parlare dei singoli gigliati (Castrovilli, Benassi e Pulgar) e nerazzurri (Pasalic, Freuler, Gomez e Malinovskyi) abbiamo stilato la seguente tabella:

tiri

in

porta palle

giocate occasioni

da

gol assist passaggi

riusciti recuperi Castrovilli 0 42 0 0 19 8 Pulgar 0 33 0 0 21 4 Benassi 0 19 0 0 21 10

tiri

in

porta palle

giocate occasioni

da

gol assist passaggi

riusciti recuperi gol Pasalic 1 49 2 0 34 9 0 Freuler 0 71 0 0 60 12 0 Gomez 2 68 1 1 49 9 0 Malinovskyi (in campo 30′) 1 23 1 0 18 2 1

Contro la Dea, la Fiorentina ha avuto un atteggiamento troppo passivo. E’ anche vero, però, che l’Atalanta è una squadra dai meccanismi ben oliati, con un’identità tattica definita da ormai quattro anni. La sconfitta fa male, ma non deve far troppo rumore. Dalla partita contro la Sampdoria inizierà il “vero” girone di ritorno della Fiorentina.